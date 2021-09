Literatur : Elke Heidenreich hat Seminararbeiten für andere verfasst

Die Schriftstellerin musste während ihrer Studienzeit für ihren Lebensunterhalt Geld dazuverdienen. Erst hat sie geputzt, dann fand sie eine anderen Nebenjob.

Berlin | Die Schriftstellerin und Literaturkritikerin Elke Heidenreich (78) hat als Studentin Seminararbeiten im Namen anderer Kommilitonen geschrieben und sich damit etwas dazuverdient. Das erzählt sie in ihrem neuen Buch, das am Freitag erschienen ist. In „Hier geht's lang! Mit Büchern von Frauen durchs Leben“ schreibt Heidenreich über Schriftstellerinnen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.