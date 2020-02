"Unser Lied für Rotterdam" : Eurovision Song Contest: Der deutsche Beitrag steht bereits fest

Bei der Auswahl hat der NDR diesmal voll auf Expertise gesetzt – und damit auf ein Zuschauervoting verzichtet.

von dpa und Jakob Koch

10. Februar 2020, 10:18 Uhr

Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest steht bereits fest – wird aber noch nicht verraten. Zwei unabhängige Expertenjurys haben demzufolge ausgewählt, wer Deutschland am 16. Mai im niederländischen Rotterdam vertreten wird, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag in Hamburg mitteilte.

Wer beim Finale auf der Bühne stehen wird, sagte der federführende NDR dagegen nicht. Das soll erst am 27. Februar um 21.30 Uhr in der Sendung "Unser Lied für Rotterdam" auf dem Sender One bekanntgegeben werden. Die 45-minütige Sendung wird wie gewohnt von Barbara Schöneberger moderiert.

Lesen Sie auch: Was Fans nun wissen müssen

Bei der Auswahl des Künstlers oder der Künstlerin hat der NDR diesmal voll auf die Expertise von ESC-Kennern gesetzt - und damit komplett auf einen Vorentscheid mit Zuschauervoting verzichtet. Stattdessen haben eine "Eurovisions-Jury" mit 100 ESC-interessierten Menschen aus ganz Deutschland und eine internationale Expertenjury aus 20 Musikprofis den Act für Rotterdam ausgewählt. Damit orientiert sich der NDR an der regulären Punktevergabe im ESC-Finale, wo die eine Hälfte der Punkte von den Zuschauern und die andere von der nationalen Jury kommt.





Unter Experten ist die Absage des Vorentscheids "Chance und Risiko zugleich", wie etwa Benjamin Hertlein kürzlich unserer Redaktion sagte. Er betreibt das Portal esc-kompakt.de. Eine mögliche Platzierung in den Top 10 dürfte ein Erfolg sein. "Das Risiko besteht darin, dass die Verantwortung zu 100 Prozent bei den NDR-Verantwortlichen und den internen Jurys liegt und man sich bei einem schlechten Abschneiden des deutschen Kandidaten nicht auf das Voting des Publikums berufen kann", sagt Hertlein.

Der NDR hat ein Video mit Barbara Schöneberger veröffentlicht – offenbar wurden internationale Songwriter in den Auswahlprozess eingebunden. Hier können Sie ansehen.

17 der insgesamt 41 Teilnehmerländer haben ihre Künstler für den weltweit größten Musikwettbewerb bereits bekanntgegeben. Bis zum 9. März müssen laut den Regularien die Teilnehmer aller Länder feststehen. Bisher wurden die deutschen Kandidaten meist bei einer Vorentscheid-Show ausgewählt. 2019 war das deutsche Duo Sisters beim ESC in Tel Aviv auf dem vorletzten 25. Platz gelandet. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber hatte daraufhin angekündigt, das Auswahlverfahren zu überdenken.