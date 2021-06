Sechster Teil der Buchreihe : „Fifty Shades of Grey“-Autorin nennt ihre Inspiration für BDSM-Szenen

Bestseller-Autorin E. L. James veröffentlicht am Dienstag den sechsten Teil der Erfolgsserie "Fifty Shades of Grey". In einem Interview offenbarte sie nun Details zum Buch und ihrer Ehe.

London/Hamburg | "Fifty Shades of Grey" gehört zu den bekanntesten Buchreihen des vergangenen Jahrzehnts. Insgesamt 150 Millionen Exemplare wurde bis heute verkauft. Dazu gesellten sich außerdem drei erfolgreiche Hollywoodfilme und eigenes Merchandise. Am 1. Juni veröffentlicht E. L. den sechsten Teil der legendäre Reihe, die vor allem durch viel BDSM für Aufsehen sor...

