Filmkunstfest-Warm Up : Schauspieler Jörg Gudzuhn Stargast beim Warm Up im Schloss

Am Dienstag beginnt das 30. Filmkunstfest MV. Schon am Montag fand das traditionelle Warm Up im Schloss Schwerin statt.

Schwerin | Klassiker: Zum ersten Mal luden unsere Zeitung und das Filmkunstfest MV (31. 8. - 5. 9.) zum traditionellen Warm Up in den Innenhof des Schweriner Schlosses. Damit läutete das Festival in seinem 30. Jahr zugleich eine neue Open-Air-Reihe ein, in der bis zum Sonntag sechs weitere, höchst unterschiedliche Filmabende zu erleben sein werden – vom frisch d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.