Deutscher Kandidat : Florian Henckel von Donnersmarck geht erneut ins Rennen um den Oscar

2007 durfte der Regisseur bereits in Hollywood brillieren. Kann er diesen Triumph 2019 wiederholen?

von dpa

30. August 2018, 10:47 Uhr

München | Elf Jahre nach dem Oscar für "Das Leben der Anderen" geht Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck erneut ins Rennen um die Trophäe. Sein neuer Film "Werk ohne Autor" mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch soll den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nach Deutschland holen.

"Der Film hat, unterstützt von einem grandiosen Schauspielerensemble, große poetische Momente und geht gleichzeitig einer essentiellen, auch heute noch aktuellen Frage nach: Das Finden einer eigenen Haltung", hieß es in der Jury-Begründung. Weltpremiere für "Werk ohne Autor" ist in der kommenden Woche beim Festival in Venedig. Dort konkurriert der Film im Wettbewerb um den Goldenen Löwen.

Eine unabhängige Jury wählte ihn aus insgesamt elf Kandidaten aus, wie German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Donnerstag in München mitteilte. Auf der Bewerberliste standen unter anderem das Romy-Schneider-Drama "3 Tage in Quiberon" und Michael "Bully" Herbigs erster ernster Film "Ballon".

Entscheidung fällt Anfang 2019

Henckel von Donnersmarck zeigte sich am Donnerstag "sehr glücklich" darüber, "dass die Fachjury Werk ohne Autor nun ausgewählt hat, um unser Land bei den Olympischen Spielen in Hollywood zu vertreten". Über seinen Film sagte er: "Meine Schauspieler, Produzenten und ich haben uns beim Machen von Werk ohne Autor gefragt: Welchen Film würden wir selbst auf der Leinwand sehen wollen? Herausgekommen ist eine Liebesgeschichte, ein Familiendrama, eine Biografie Deutschlands im 20. Jahrhundert und ein Streifzug durch die Kunst der Moderne."

Im vergangenen Jahr wurde das NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin zur deutschen Oscar-Hoffnung, schaffte es aber nicht unter die letzten fünf Nominierten. Die Academy in Hollywood wird am 22. Januar 2019 die fünf nominierten Filme für den Auslands-Oscar bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 24. Februar 2019 in Hollywood statt.

Bislang haben drei von Deutschland eingereichte Filme den Oscar in dieser Kategorie gewonnen: Volker Schlöndorffs "Blechtrommel" (1979), Caroline Links "Nirgendwo in Afrika" (2003) und zuletzt "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von Donnersmarck (2007).

Hier die Kandidaten, die German Films in den vergangenen zehn Jahren ins Rennen schickte:

2018: "Aus dem Nichts" von Fatih Akin (keine Oscar-Nominierung)

2017: "Toni Erdmann" von Maren Ade (Oscar-Nominierung)

2016: "Im Labyrinth des Schweigens" von Giulio Ricciarelli (keine Nominierung)

2015: "Die geliebten Schwestern" von Dominik Graf (keine Nominierung)

2014: "Zwei Leben" von Georg Maas (keine Nominierung)

2013: "Barbara" von Christian Petzold (keine Nominierung), dafür gewann die deutsch-österreichische Koproduktion "Liebe" von Michael Haneke den Oscar.

2012: "Pina" von Wim Wenders (keine Nominierung als Auslandsfilm – dafür allerdings in der Kategorie Dokumentarfilm)

2011: "Die Fremde" von Feo Aladag (keine Nominierung)

2010: "Das weiße Band" von Michael Haneke (Oscar-Nominierung)

2009: "Der Baader Meinhof Komplex" von Uli Edel (Oscar-Nominierung)