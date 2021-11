Neues aus Hollywood : Gal Gadot übernimmt Disney-Rolle

Von „Wonder Woman“ zu „Snow White“: Schauspielerin Gal Gadot spielt in der geplanten Realfilm-Remake des Klassikers „Schneewittchen“ mit.

Los Angeles | „Wonder Woman“-Star Gal Gadot (36) freut sich auf eine Bösewichtrolle in einer Disney-Verfilmung. „Ich bin so aufgeregt. Ich würde so gerne mehr verraten“, erzählte die Schauspielerin über ihr Mitwirken in einem geplanten Schneewittchen-Remake am Rande der Premiere für ihren neuen Film „Red Notice“, wie das US-Branchenblatt „Variety“ am Freitag ber...

