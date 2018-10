Tweets der Foo Fighters : Gibt es am Wochenende eine Nirvana-Reunion?

Beim "Cal Jam"-Fest werden alle verbliebenen Nirvana-Mitglieder anwesend sein. Dazu gibt es ein paar kryptische Tweets.

von Christopher Chirvi

05. Oktober 2018, 07:14 Uhr

San Bernardino | Angekündigt sind unter anderem Iggy Pop, Garbage, Billy Idol, Tenacious D – und natürlich die Gastgeber selbst: An diesem Freitag und Samstag findet in San Bernardino in Kalifornien das von den Foo Fighters veranstaltete "Cal Jam"-Festival statt. Nachdem die Band in den vergangenen Tagen mehrere Tweets veröffentlicht hat, wird nun spekuliert, ob es dort auch zu einer Nirvana-Reunion kommen könnte.

2014 wurde Nirvana in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Zuerst teilten die Foo Fighters am Mittwoch per Twitter die Info, dass während des Festivals die neue Dokumentation "Bad Reputation" von Joan Jett gezeigt wird – und schrieben dazu: "Was könnten wir noch in der Hinterhand haben?? Bleibt dran..."

Als Nirvana 2014 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, trat Joan Jett mit den verbliebenen Nirvana-Mitgliedern auf und gemeinsam spielten sie "Smells Like Teen Spirit".

Kurz nach dem Tweet folgte dann zwei weitere, in denen jeweils kurze Videos mit Ausschnitten der After-Show-Party aus dem Jahr 2014 zu sehen sind.





Im Line-up steht am Wochenende außerdem die Band Deer Tick, deren Sänger John McAuley damals ebenfalls bei der After-Show-Party dabei war. Auch mit ihm gab es inzwischen einen Tweet vom besagten Konzert:

Zudem werden Giants In The Trees, die Band des ehemaligen Nirvana-Bassisten Krist Novoselic, erwartet. Zusammen mit Foo Fighters-Sänger Dave Grohl und -Gitarrist Pat Smear wären am Wochenende also alle nach dem Tod von Kurt Cobain verbliebenen Nirvana-Mitglieder beim Festival anwesend.



Was an den Gerüchten einer Wiedervereinigung dran ist, wird sich dann wohl am Freitag oder Samstag entscheiden. Bestätigt oder dementiert wurde von offizieller Seite jedenfalls noch nichts.