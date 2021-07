Kabarettist in Augsburg : Helge Schneider bricht Konzert mit 900 Fans wütend ab

Gar nicht mehr zum Lachen zumute war Kabarettist Helge Schneider bei einem Strandkorb-Konzert in Augsburg. Er brach seinen Auftritt ab und ließ die Zuschauer perplex zurück.

Augsburg | Das war kein gelungener Abend für Helge Schneider. Der Kabarettist hat am Freitagabend ein Strandkorb-Konzert in Augsburg mit 900 Fans wütend abgebrochen. "Ich muss sagen, das geht mir ziemlich auf den Sack. Ich habe langsam keine Lust mehr", verlautete Helge Schneider bevor er von der Bühne ging und seine Zuschauer perplex zurückließ. Was war pass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.