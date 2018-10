Neue Single "Doppelherz" : Grönemeyer singt jetzt auch auf Türkisch

Auf einer Lesung für Deniz Yücel entdeckte er sein Talent: Herbert Grönemeyer singt über die Sehnsüchte der Menschen.

von dpa

11. Oktober 2018, 21:00 Uhr

Berlin | Neue Musik, neue Sprache: Herbert Grönemeyer (62) singt auf seiner neuen Single "Doppelherz / Iki Gönlüm" auch auf Türkisch. In dem Song, der an diesem Freitag erscheint, geht es um die Sehnsüchte der Menschen, ob nach dem nächsten Urlaubsziel oder der zweiten Heimat. "Diese Sehnsüchte im Kopf und diese Sehnsüchte nach anderen Plätzen, das eint uns", sagt Grönemeyer laut Presseinformationen.





Auf die Idee Türkisch zu singen, sei er auch bei einer Lesung für den damals noch inhaftierten Journalisten Deniz Yücel gekommen. "Da habe ich auch Türkisch gelesen. Und dann haben alle gesagt: Oh, das kannst Du ja richtig!" Unterstützung bekommt Grönemeyer bei "Doppelherz / Iki Gönlüm" von BRKN, einem deutschen Rapper mit türkischen Wurzeln.

Das Lied ist bereits die zweite Singleauskopplung von seiner neuen Platte "Tumult", die am 9. November erscheint. Was ihn inspiriert habe? "Mein Leben, meine Gedanken, Deutschland natürlich und die Zeit, in der wir uns befinden, diese sehr nervöse, unruhige Zeit", sagte er unlängst.

Grönemeyer zählt zu den populärsten Künstlern in Deutschland. Seit der "Bochum"-Platte aus dem Jahr 1984 sind all seine Studioalben - insgesamt zehn - auf Platz eins der Charts gelandet.