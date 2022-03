Interview : Herman van Veen: „Bin im Kopf immer noch ein junger Mann“

Der niederländische Künstler steht schon seit 1966 auf der Bühne. Jetzt kommt er in die Hamburger Laeiszhalle. Dass er noch nicht ans Aufhören denkt, hat auch gesundheitliche Gründe.

Hamburg | 1966 stand Herman van Veen zum ersten Mal auf der Bühne, seitdem reist der niederländische Künstler um die ganze Welt und wird von Paris bis New York für seine abwechslungsreichen Shows gefeiert. Seine neue Tour trägt den Titel „Mit dem Wissen von Jetzt“ und führt ihn am 17., 18. und 19. März in die Hamburger Laeiszhalle. Im Interview spricht der 77-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.