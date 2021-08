Musik : Joana Mallwitz wird Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin

Frauen am Dirigentenpult sind immer noch rar gesät. Am Konzerthaus Berlin gibt in zwei Jahren Joana Mallwitz den Takt an.

Berlin | Die international gefeierte Joana Mallwitz wird Chefdirigentin am Konzerthaus Berlin. Die 34-Jährige wird die künstlerische Leitung des Orchesters mit der Saison 2023/24 für zunächst fünf Spielzeiten übernehmen, wie Konzerthaus und Kulturverwaltung am Dienstag mitteilten. Zuvor war die Personalie im zuständigen Senat der Hauptstadt. Die erste Dirig...

