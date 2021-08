Posthume Ehrung : Josephine Baker kommt ins Pariser Panthéon

Die französisch-amerikanische Tänzerin und Sängerin (1906-1975) gehört zu den prominentesten Showstars des 20. Jahrhunderts. Ihre Gebeine sollen in den Pariser Ruhmestempel überführt werden.

Paris | Der US-amerikanisch-französischen Tänzerin Josephine Baker (1906-1975) wird die höchste Ehre Frankreichs zuteil. Ihre Gebeine sollen am 30. November in das Pariser Panthéon überführt werden, wo die Großen der Nation ruhen, berichtete die Zeitung „Le Parisien“ am Sonntag unter Berufung auf eine Entscheidung von Präsident Emmanuel Macron. Baker wird ...

