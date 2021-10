Klassik : Kanadier Bruce Liu siegt bei Chopin-Wettbewerb in Warschau

Ein 24-jähriger Absolvent des Konservatoriums gehörte anfangs nicht zu den Favoriten des Musikwettbewerbs. Doch dann steigerte er sich von Runde zu Runde...

Warschau | Der kanadische Pianist Bruce Liu ist Sieger des 18. Internationalen Chopin-Klavierwettbewerbs. Die Jury gab in der Nacht zu Donnerstag nach langer Beratung in der Warschauer Nationalphilharmonie ihre Entscheidung für den 24-Jährigen bekannt. Der 1997 in Paris geborene Pianist ist Absolvent des Konservatoriums Montreal. Er galt beim Start des Wettbe...

