Bayreuther Festspiele 2018 : Katharina Wagner nach ihrer "Tristan"-Inszenierung wieder ausgebuht

Erneut gab es Buhrufe für die Aufführung der Regisseurin und Festivalchefin Katharina Wagner. Bejubelt wurde die Musik.

von dpa

28. Juli 2018, 10:19 Uhr

Bayreuth | Katharina Wagner hat es nicht leicht beim Publikum der Bayreuther Festspiele. Nach der Aufführung ihrer "Tristan und Isolde"-Inszenierung am Freitagabend wurde die Regisseurin und Festspiel-Chefin wieder einmal ausgebuht – noch etwas heftiger als in den Jahren zuvor. Dabei war ihre Interpretation der großen Liebes-Oper ihres Ur-Opas Richard Wagner in ihrem ersten Jahr 2015 noch gefeiert worden.

Sie entwirft in teilweise starken Bildern die sehr düstere Version einer großen, ausweglosen Liebe. Dem unglücklichen Paar verwehrt sie sogar den gemeinsamen Liebestod. Isolde lässt sich von König Marke mitnehmen - der tote Tristan bleibt allein auf einer Bahre zurück.

Jubel nur für den musikalischen Teil der Aufführung

Jubel gab es auch in diesem Jahr - aber nur für den musikalischen Teil der Aufführung. Stephen Gould und Petra Lang in den Titelrollen wurden gefeiert, ebenso René Pape als König Marke und vor allem Dirigent Christian Thielemann. Er steht in diesem Jahr sogar zweimal am Pult, hat bereits die Eröffnungspremiere des "Lohengrin" am Mittwoch dirigiert. Nicht nur Thielemann ist Dauergast bei den Festspielen, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach "Lohengrin" und "Parsifal" sah sie sich auch den "Tristan" an, nach einem grünen und einem orangefarbenen Ensemble trug sie dieses Mal Beige.

"Tristan und Isolde" war nach dem "Parsifal" die zweite Wiederaufnahme der diesjährigen Festspielsaison. Es folgen noch "Die Meistersinger von Nürnberg", "Der fliegende Holländer" und "Die Walküre". Die Bayreuther Festspiele enden am 29. August.

Am Samstagabend standen "Die Meistersinger von Nürnberg" auf dem Spielplan. Die Produktion von Regisseur Barrie Kosky stammt aus dem vergangenen Jahr, die musikalische Leitung hat Philippe Jordan inne.

Klaus Florian Vogt, in den vergangenen Jahren als Lohengrin und Parsifal auf dem Grünen Hügel zu hören, übernimmt wie 2017 - und wie auch schon in der Inszenierung von Festival-Chefin Katharina Wagner zehn Jahre zuvor - erneut die Rolle des Walther von Stolzing. Hans Sachs wird gesungen von Michael Volle.

