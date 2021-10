Comic : Keilerei in der Taiga: Asterix und Obelix schützen den Greif

Die tapferen Gallier durchqueren Schnee und Eis, und kämpfen in der Steppe mit Amazonen gegen Rom. „Asterix und der Greif“ ist der beste Band seit dem Rückzug von Albert Uderzo.

Berlin | Da blitzt er plötzlich endlich wieder auf, dieser so lange vermisste, wundervoll anarchische „Asterix“-Humor: Obelix will galant sein zu seiner neuen Flamme Casanowa. Doch was überreicht man einer hünenhaften Amazone? Der Gallier greift zum idealen Geschenk - einer Art Blumenstrauß aus verprügelten Römern. Seit Jean-Yves Ferri vor knapp zehn Jahren...

