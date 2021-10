Brauchtum : Kühe per Schiff heimgeholt - Almabtrieb am Königssee

Der Sommer ist vorbei. Die Almbauern in Tracht holen in Oberbayern ihr Vieh aus den Bergen zurück ins Tal. Ein Spektakel.

Schönau am Königssee | Auf Schiffen sind am Königssee Kühe nach dem Sommer von der Alm nach Hause geholt worden. Die mit Glocken und Kränzen geschmückten Tiere der Saletalm in Oberbayern wurden am Samstag bei sonnig-kühlem Herbstwetter auf Kähnen übers Wasser gefahren. Zahlreiche Schaulustige verfolgten das Spektakel. Weitere Kühe von einer anderen Alm sollten in einigen...

