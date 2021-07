Salzburger Festspiele : Lars Eidinger begeistert als neuer „Jedermann“

In einer überraschend traditionellen Neuinszenierung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ brilliert Lars Eidinger. Auch Verena Altenberger und Edith Clever bieten hohe Schauspielkunst.

Salzburg | Selten in jüngerer Zeit war ein Salzburger „Jedermann“-Darsteller mit so viel Vorschusslorbeer überhäuft worden wie der Berliner Schauspieler Lars Eidinger. Doch die hohen Erwartungen waren berechtigt. Eidinger, der in zahlreichen Shakespeare-Rollen ebenso brilliert hat wie in der populären TV-Serie „Babylon Berlin“, war einer der überzeugendsten „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.