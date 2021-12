Vor 300 Jahren geboren : Madame de Pompadour, die Mätresse und die Macht in Versailles

Mehr als die Geliebte des Königs: Madame de Pompadour zeigte, wie auch in Versailles eine Frau an die Macht kommen konnte. Ein politisches Lehrstück.

Schwerin | Kluge Frau oder berechnendes Luder? Sie angelt sich jedenfalls den König, einfach so. An einem Tag trägt sie ein blaues Kleid und lenkt eine rosa Kutsche, am nächsten Tag trägt sie Rosa und ist in einem blauen Gefährt unterwegs, als sie sich der Jagdgesellschaft des Königs nähert. Die Kunst der Selbstinszenierung beherrscht sie schon mit 23 Jahren. Lu...

