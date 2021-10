Auktion : Michael-Jordan-Turnschuhe in der Versteigerung

Schuhe können - auch wenn sie alt sind - schnell Millionen wert sein, wenn ein Prominenter sie schon einmal getragen hat. Das gilt auch für ein Paar eines bekannten amerikanischen Ex-Basketball-Profis.

New York | Ein Paar Turnschuhe von Ex-Basketballprofi Michael Jordan (58) könnten in den USA für rund 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,3 Millionen Euro) versteigert werden. Jordan habe die Nike-Turnschuhe im November 1984 in seiner ersten Saison in der US-Liga NBA bei einem Spiel getragen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Die rot-weißen Schuhe waren bisher ...

