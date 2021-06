Der Beat eines großen Malers : Museumsquartier Osnabrück zeigt Rudolf Englert zum 100. Geburtstag

Verkanntes Genie in der Provinz? Zum 100. Geburtstag zeigt Osnabrück den Maler Rudolf Englert. Er lebte in Ostercappeln, abseits der Kunstzentren. Den Vergleich mit den Stars der Kunst hält er aber locker aus.

Osnabrück | Wer sich in Rudolf Englert einfühlen will, muss nur einen der drei Knopf drücken. Welchen? Egal. Aus der Sitzbank ertönt auf Knopfdruck Musik von Lionel Hampton. Die swingt und federt mit lässigem Beat. So wie die Schlaufen und Schleifen auf den Bildern des Zeichners und Malers Rudolf Englert. Wer auf seine Bilder schaut, ist mit dem Wort abstrakt sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.