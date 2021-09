Abschied : Musiktheater-Regisseur Rainer Wenke gestorben

Der Musiktheater-Regisseur und frühere Operndirektor des Theaters Plauen-Zwickau, Rainer Wenke, ist tot.

Zwickau | Wenke, der auch an vielen anderen ostdeutschen Bühnen gearbeitet hat, sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren in Zwickau gestorben, teilte das Theater am Freitag mit. „Mit Rainer Wenke ist ein ganz Großer seiner Zunft gestorben“, konstatierte der Generalintendant Roland May. „Sein vielfältiges Wirken im Musiktheater unseres Landes hat Spuren hinte...

