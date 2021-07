Mit 57 Jahren : New Yorker Rapper Biz Markie ist tot

Er war ein glänzender Beatboxer und Teil der Juice Crew. Jetzt ist der „Clown-Prinz des Hip-Hop“ gestorben. Er wurde nur 57 Jahre alt.

New York | Der US-Rapper Biz Markie, dessen größter Hit 1989 „Just a Friend“ war, ist tot. Der Musiker sei am Freitagabend im Alter von 57 Jahren im Beisein seiner Frau Tara verstorben, bestätigte Managerin Jenni Izumi dem Sender CNN und anderen US-Medien. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Markie wurde im New Yorker Stadtviertel Harlem geboren u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.