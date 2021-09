Christos letztes Werk : Stoffe von MV nach Paris gebracht: Verhüllung des Triumphbogens beginnt

Bald ist in der französischen Hauptstadt Paris eine neue Attraktion zu bestaunen: Der Triumphbogen verschwindet unter einer Stoffhülle. Das Material dafür lagerte in Greven in MV.

Paris | Der spektakuläre Countdown der Christo-Verhüllung des Pariser Triumphbogens hat begonnen. Über 70 Gebäudekletterer haben am Sonntag riesige Stoffbahnen über das Wahrzeichen der französischen Metropole ausgerollt. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe dann vollendet sein - und damit ein Lebenstraum des Künstler-Ehepaars Christo ...

