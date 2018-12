Coversong "Somebody That I Used to Know" : Indie-Band Walk off the Earth: Keyboarder Mike Taylor gestorben

Der Musiker sei in der Nacht zu Sonntag im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Gruppe am Montag mit.

von dpa

31. Dezember 2018, 08:24 Uhr

Toronto | Die kanadische Rockband Walk off the Earth, die Anfang 2012 mit ihrem Coversong "Somebody That I Used to Know" einen Internethit landete, trauert um ihren Keyboarder und Sänger Mike Taylor. Der Musiker sei in der Nacht zu Sonntag im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben, teilte die Gruppe am Montag auf ihren sozialen Kanälen mit. "Mike hatte eine unvergleichliche Liebe zum Leben", hieß es in dem Statement über den zweifachen Familienvater.

Die Kanadier hatten kürzlich eine Welttournee für 2019 mit mehreren Sommer-Terminen in Deutschland angekündigt. Am Silvesterabend wollten sie zudem an den Niagarafällen auftreten. Über eine Absage wurde zunächst nichts bekannt.



2012 veröffentlichten Walk off the Earth ihr Goyte-Cover

Die fünf Musiker hatten vor rund sieben Jahren den Song des belgisch-australischen Songwriters Goyte, "Somebody That I Used to Know", neu interpretiert und ins Internet gestellt. Dabei spielten sie das Lied zusammen auf nur einer Gitarre. Sängerin Sarah Blackwood übernahm den Hauptteil, die anderen zupften mal am Hals oder klopften auf dem Körper den Takt. Der YouTube-Clip erzielte mittlerweile mehr als 185 Millionen Aufrufe.