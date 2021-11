Banksy-Bilder : Sotheby's hält Auktion nur in Kryptowährung ab

Bei Sotheby's werden zwei Bilder von Banksy versteigert. Bezahlt werden soll mit der Kryptowährung Ether.

New York | Sotheby's will bei der Versteigerung von zwei Bildern des mysteriösen britischen Streetart-Künstlers Banksy ausschließlich die Kryptowährung Ether akzeptieren. „Der Paradigmenwechsel markiert das erste Mal, dass eine Kryptowährung als Standardwährung für echte Gebote auf physische Kunstwerke verwendet wird“, teilte das Auktionshaus in New York mit....

