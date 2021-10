Werbeaktion : Spargel und Schweinefüße in Prada-Papier

Prada auf dem Wochenmarkt? Wer an die italienische Luxusmarke dent, dem kommt wohl als Erstes teure Mode in den Sinn. In Shanghai dürfte sich das nun aber geändert haben.

Shanghai | Die italienische Luxusmarke Prada hat in Shanghai einen gewöhnlichen Markt für eine Werbekampagne in Beschlag genommen. Auf dem Wuzhong-Markt in der Hafenstadt gab es bis Sonntag Gemüse, Obst oder auch Fleisch und Blumen in Papier oder Tüten im Prada-Design. Die Modemarke hatte den Marktständen das besonders gedruckte Packmaterial kostenlos zur Ver...

