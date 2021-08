Insta-Fame statt Michelin-Stern : TV-Show krempelt Frankreichs exklusive Kochszene um

Jean Imbert steht beispielhaft für einen neuen Trend im Feinschmeckerland Frankreich: Er löst Starkoch Alain Ducasse ab – weil er sich und seine Gerichte virtuos zu vermarkten weiß.

Paris | Revolution in der französischen Küche: Ein Fernsehstar stößt einen der berühmtesten Sterneköche vom Thron. Der 40-jährige TV-Koch Jean Imbert löst den auch international renommierten Altmeister Alain Ducasse als Chef des Plaza Athénée ab, einem der besten Restaurants in Paris. "Das ist, als würde man einen Rocker an die Pariser Oper holen", kommentier...

