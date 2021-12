MeToo-Gründerin : Tamara Burke erzählt erstmals ihre Geschichte

Spätestens seit den Vorwürfen gegen Harvewy Weinstein ist die #MeToo-Bewegung weltberühmt. Wer und was dahinter steckt, wissen wohl nur wenige. Das will Gründerin Tarana Burke mit ihrer Autobiografie nun ändern.

New York | Eines Abends im Jahr 2005 wird Tarana Burke von ihren Sorgen und Gedanken überwältigt. Sie lässt ihre kleine Tochter von einer Freundin abholen, weint sich in den Schlaf, wacht am nächsten Morgen auf, beginnt nachzudenken - und dann zu schreiben. Ganz oben auf die erste Seite notiert sie: „Me Too“ (auf Deutsch etwa: Ich auch). Rund zehn Jahre späte...

