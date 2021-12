Im Marz im Kino : Das verrät „The Batman“-Trailer mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz

"The Batman" soll im März in die Kinos kommen. Was der Trailer über den Film mit Robert Pattinson und Zoë Kravitz als Catwoman verrät.

Los Angeles | Mit Robert Pattinson im Fledermauskostüm und Zoë Kravitz als Catwoman in einem Trailer stimmt das Studio Warner Bros. auf "The Batman" ein. Das gut zweiminütige Video zu dem Film wurde am Montag ins Netz gestellt und in kurzer Zeit über drei Millionen Mal angeklickt. Trailer zu "The Batman" im Video: Der Start des Films von US-Regisseur...

