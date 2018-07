Berüchtigtes EDM-Festival : Kurioser Tomorrowland-Auftritt: Dieser DJ zeigt echten Körpereinsatz

Künstler Salvatore Ganacci zelebriert die Animation des Publikums auf ganz eigene – durchaus irritierende – Weise.

von jkk

24. Juli 2018, 13:09 Uhr

Boom | Jährlich strömen Tausende in den kleinen Ort Boom in Belgien, um beim Tomorrowland-Festival die besondere "Märchenland"-Atmosphäre samt schneller Beats zu genießen. Kaum einer der großen – und kleinen – DJs der Szene lässt es sich nehmen, vor dieser einzigartigen Kulisse im Naherholungsgebiet De Schorre zu spielen. Noch bis zum 29. Juli findet es in diesem Jahr statt und bietet mit dem Auftritt des schwedischen Künstlers Salvatore Ganacci gleich einen echten Hingucker – wenngleich die Performance den selbst den ein oder anderen hartgesottenen Fan der Electronic Dance Music (EDM) ratlos zurücklassen dürfte: