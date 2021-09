Abschied : Trauerfeier für Jean-Paul Belmondo mit vielen Stars

Zahlreiche Kollegen, Verwandte und Weggefährten haben am Freitag Abschied von dem französischen Schauspieler Jean-Paul Belmondo genommen.

Paris | Unter den Trauergästen waren Stars wie die Schauspieler Alain Delon und Jean Dujardin sowie der Regisseur Claude Lelouch. Die rund zweistündige Trauerfeier fand in der Kirche Saint-Germain-des-Prés mitten in Paris statt. Vor der Kirche hatten zuvor mehrere hundert Menschen auf das Eintreffen des Leichenwagens gewartet, wie Fernsehbilder zeigten. Be...

