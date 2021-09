Theater : Volksbühne beginnt mit René Pollesch neu

Die Berliner Volksbühne hat schwierige Jahre hinter sich. Jetzt übernimmt der Dramatiker René Pollesch das Theater. Ein Neustart.

Berlin | Proteste, Besetzung, #MeToo-Vorwürfe. Die Berliner Volksbühne stand in den vergangenen Jahren so stark unter Beobachtung wie kaum ein anderes Theater in Deutschland. Nun hat der neue Intendant René Pollesch das Haus übernommen. Seine erste Spielzeit eröffnete er am Donnerstagabend mit der Uraufführung von „Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein ...

