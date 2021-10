Feminismus in Wellen : Von Beauvoir über Butlers „Unbehagen“ bis #MeToo

Die Philosophin Judith Butler zählt zu den einflussreichsten Geschlechterforscherinnen der Welt. Vor 30 Jahren ist ihr bedeutendstes Werk in Deutschland veröffentlicht worden.

Washington | Judith Butler hat die feministische Theorie einmal kräftig durchgeschüttelt. In diesem Oktober ist es 30 Jahre her, dass ihr Buch „Das Unbehagen der Geschlechter“ in Deutschland erschien. Ein Jahr zuvor hatte „Gender Trouble“ bereits in den USA für Wirbel gesorgt. Die US-Amerikanerin wird noch heute kontrovers diskutiert, hat die Gender Studies maß...

