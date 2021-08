Bundestagswahl : Wahlspot der Grünen: Mit Pling und Plang ins schöne Land

Die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnen die Grünen mit einem Volkslied: "Ein schöner Land" trällert eine ausgesucht diverse Gruppe von Menschen. Und die Botschaft lautet: Jeder Mensch ist ein Sänger.

von Dr. Stefan Lüddemann und Ralf Döring

25. August 2021, 13:09 Uhr

Schwerin | Ein „Abendlied“ als Aufbruchshymne für das 21. Jahrhundert? Die Grünen machen mit „Kein schöner Land“ Wahlwerbung und zeichnen das Bild einer zwischen Biene und Barbecue sanft eingeschlummerten Gesellschaft. Was als Start in eine neue Ära Menschen mobilisieren soll, versackt zum Medley einer süßlichen Menschelei – am besten während der Fahrt auf dem Lastenrad zu nachzusingen. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Peinlich ist nicht einmal die Entscheidung für altes, wenn auch schal klingendes Liedgut, peinlich ist das Bild einer im Singsang sedierten Gesellschaft, in der es weder Energien noch Konflikte gibt.

Einfühlsam kommt es daher, das neue Wahlkampfvideo der Grünen. Was heißt Wahlkampf? Die grüne Version des Volksliedes klingt, untermalt von Vogelgezwitscher und Meeresrauschen, als wolle es uns sanft in den Schlaf streicheln. So fassen also die Grünen das „forsch voran“ in Musik, das Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und ihr engster Parteifreund Robert Harbeck auf den Plakaten suggerieren? Klar, Pauken und Trompeten hätten auch falsche Assoziationen geweckt, an Zeiten, in denen die braunen Machthaber Volkslieder für ihre Propaganda missbrauchten. Aber ein paar rotzige E-Gitarren vielleicht?

Zum Volkslied gehört das Volk und damit das verklärte Wunschbild eines Kollektivs, in dem Individuen und ihre Interessen nicht vorkommen. „Kein schöner Land“ gehört zu den Ohrwürmern der Wandervögel, Singekreise, Folkgruppen und Fischer-Chöre. Heino hat die Melodie geträllert, ebenso wie Ruth Leuwerick im Heimatfilm „Die Trapp-Familie“ von 1958. Auch in der DDR hatte „Kein schöner Land“ Konjunktur. Die Weise mag schön klingen, im Spot der Grünen untermalt sie ein Lebensgefühl von fataler Selbstzufriedenheit. Ob der Mann vom Lieferdienst oder die Juristin, der Fridays for Future-Jugendliche oder der Migrant – alle haben ihren zugewiesenen Platz im sozialen Setzkasten der Zielgruppenarithmetik.



Pfiffig umgedichtet

In „Ein schöner Land“, haben die Grünen die Vorlage Anton Wilhelm von Zuccalmaglio pfiffig umgedichtet, und das Arrangement klingt nach Ayurveda, Wellness und Klangschale. Damit erreicht die Partei womöglich ihre Stammklientel, aber fürs Kanzleramt braucht es schon ein bisschen mehr: Ohne Zustimmung aus breiteren Schichten der Bevölkerung wird das nichts. Ob aber das weichgespülte Volkslied dafür richtige Medium ist?

Klar, das „schöne Land“ hat eine eigene, bundesrepublikanische Tradition entwickelt. Nicht nur Heino hat das Lied sonor zwischen Bergen und Seen platziert, sondern die deutsche Liedermacherszene hat das Lied von seiner braunen Vergangenheit befreit und den Text auf ihre Wahrnehmung von Land und Leuten umgemünzt. Dabei haben die Protestsänger bittere Realitäten thematisiert: „Wenn auch die Linden / sich selt’ner finden“, heißt es da zum Beispiel in Anspielung auf kranke Wälder, die ja kein Phänomen unserer Tage sind.

Klangmassage

Damit liefert die Wiege der Grünen selbst, liefert die Protestbewegung den Anknüpfungspunkt für den Wahl-Spot. Doch statt markig Veränderung zu fordern, massiert uns das Lied mit Pling und Plang die frohe Vision einer nachhaltigen Welt in die Seele.

Aber diese Welt wirkt eben nicht mobil und agil, sondern so steril und servil wie der Großbauernhof nach dem Geschmack von Annalena Baerbock. Der Lieferfahrer hat keinen Stress, sondern schlendert entspannt, der Migrant steht an der Werkbank und erfindet kein Vakzin gegen Covid-19 wie die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci. Bedrängnisse werden ausgeblendet, wirkliche Leistungen auch. Regie führt ein Postulat bräsiger Selbstzufriedenheit. „Gute Werbung eckt auch mal an“, sagt Grünen-Wahlkampfmanagerin Annkathrin Schäfer zu dem Spot.

Würde da nur etwas anecken! Aber dieser Bullerbü-Soundtrack ist so lauwarm temperiert wie ein evangelischer Kirchentag mit Häkelrunde und Liederkranz. Kein Wunder, dass ein Pastor nebst vor Fachwerk prominent ins Bild gesetzt ist. Kommen uns nicht auch Robert Habeck und Annalena Baerbock am Ende des Spots seltsam pastoral vor?

„Jeder Mensch ist ein Künstler“, wusste schon der grüne Vorkämpfer Joseph Beuys. Im Video wird daraus Wahlkampf-Karaoke nach dem Rudelsing-Motto, jeder Mensch ist ein Sänger. Egal, wie schief das klingt: Aller Gesang ist schön, so er nur von Herzen kommt. Selbstverständlich kommt er aus den Kehlen einer möglichst diversen Gesellschaft: sie junge Schwarze, der syrische Flüchtling, die Lehrerin mit Tablet im leeren Klassenraum, die Jungs im Transporter, der Pastor mit Haushälterin auf der Bank, die Landwirtin auf ihrem Hof. Selbst Harbeck hebt zum Gesang an, biegt aber gerade noch rechtzeitig in die Rezitation ab, um Baerbock die Bühne zu bereiten. Das war knapp.

Doch die Botschaft des Singsangs liegt auf der Hand: Nicht um musikalische Reinheit geht es, sondern um Vielfalt. Um uns alle, die wir Auto oder Bus fahren, die wir hetero oder schwul sind, die wir Würstchen und Steaks am Weber-Grill grillen. Und das klingt dann alles so gefühlig, dass man fast neidisch auf die Zeiten zurückschaut, als die CDU mit „Angie“ für ihre Kanzlerkandidatin warb. CDU und Rolling Stones, Grüne und Volkslied – was für eine verrückte Welt. Muss am Wahlkampf liegen.