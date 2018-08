60. Geburtstag des "King of Pop" : Welcher Nummer-Eins-Hit von Michael Jackson ist Ihre Nummer Eins?

An diesem Mittwoch wäre Ausnahmekünstler Michael Jackson 60 Jahre alt geworden. Welcher seiner Hits ist Ihr Favorit?

von Lorena Dreusicke

29. August 2018, 05:32 Uhr

Hamburg | In seiner Karriere brach Michael Jackson Verkaufsrekorde. 13 Mal landete er mit einem Song auf dem ersten Platz der US-Charts, in Deutschland schaffte er es zweimal an die Spitze. Ein Überblick: