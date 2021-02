Corona: Sprache im Krisenmodus : Die infizierte Sprache

Grafik: Can Yalim

Wie die Corona-Pandemie sich in die deutsche Sprache einschreibt.

Kiel | 2008 war schlimm. 1985 und 1986 auch. Katastrophenjahre waren das, so kann man es an der Kurve ablesen, die das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) für ebenjenen Terminus ausspuckt: Der Gebrauch des Begriffes „Katastrophe“ erreichte in dies...

