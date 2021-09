„ZDF Magazin Royale“ : TV-Sendung von Jan Böhmermann gewinnt Deutschen Fernsehpreis

Der Moderator Jan Böhmermann ist im vergangenen Jahr vom Sender ZDFneo in das Hauptprogramm gewechselt. Nun hat seine Sendung "ZDF Magazin Royale" den Deutschen Fernsehpreis gewonnen – und das gleich in zwei Kategorien.

Köln | Der Satiriker Jan Böhmermann (40) hat den Deutschen Fernsehpreis für seine Sendung "ZDF Magazin Royale" gewonnen. Der Moderator wird in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" mit der Auszeichnung gewürdigt, wie die Jury am Dienstag in Köln mitteilte. Zusammen mit Böhmermann bekommen seine Kollegin Hanna Herbst und sein Kollege Markus Hennig den Prei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.