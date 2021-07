Pandemie : Zahl der Aufführungen an Bühnen drastisch gesunken

Für die deutschen Theater und Opernhäuser war Corona ein tiefer Eunschnitt. Es gab aber auch Bemühungen, neue Wege zum Publikum zu erschließen.

Köln | In der ersten von der Corona-Pandemie betroffenen Spielzeit ist die Zahl der Aufführungen an Deutschlands Bühnen drastisch gesunken. In der Spielzeit 2019/20 gab es 56 122 Aufführungen, wie aus der am Freitag veröffentlichten Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins hervorgeht. Das bedeute gegenüber der Vorsaison einen Rückgang um rund 33 Prozent,...

