Hollywood : Academy Museum ehrt Sophia Loren und Haile Gerima

Das Museum der Filmakademie, die alljährlich die Oscars vergibt, soll im September eröffnet werden. Bei der Einweihung des Baus von Stararchitekt Renzo Piano werden auch Awards verliehen.

Los Angeles | Bei der für September geplanten Eröffnung des neuen Academy Museums in Los Angeles sollen die italienische Filmlegende Sophia Loren und der äthiopische Regisseur Haile Gerima eine besondere Ehrung erhalten. Nach Mitteilung der Museumsleitung am Montag wird Loren mit dem „Visionary Award“ für Verdienste um die Filmkunst ausgezeichnet. Gerima, der in...

