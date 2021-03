Mit 89 Jahren : Ägyptische Frauenrechtlerin Nawal al-Saadawi gestorben

Ihr Lebensthema war der Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen. Auch in zahlreichen Büchern hat sich Nawal al-Saadawi damit auseinandergesetzt. Jetzt ist sie mit 89 Jahren gestorben.

Kairo | Die berühmte ägyptische Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Nawal al-Saadawi ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte das ägyptische Kulturministerium mit. Lokalen Medienberichten zufolge starb sie am Samstag in Folge einer nicht näher bezeichneten Krankheit. Al-Saadawi galt als „Großmutter der ägyptischen Frauenbewegung“ und war in ihrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.