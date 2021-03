Abschied : Akte und Landschaften - Fotograf Klaus Ender gestorben

Er fotografierte nackte Körper genauso gerne wie Landschaften - und schrieb Gedichte. Im vergangenen Jahr verlor der Fotograf Klaus Ender dann sein Augenlicht fast komplett.

Bergen | „Wenn mich die Schönheit eines Augenblicks übermannt, muss ich diesen Augenblick festhalten.“ So beschrieb der ostdeutsche Akt- und Landschaftsfotograf Klaus Ender seine Arbeit. Im vergangenen Jahr verlor Ender sein Augenlicht. Am Donnerstag starb er im Alter von 81 Jahren zu Hause in Bergen auf Rügen, wie seine Frau Gabriela Ender der dpa sagte. ...

