Siedlungsreste : Archäologen präsentieren römische Funde in Mainz

Vor zwei Jahren fanden Archäologen auf einer Baustelle Objekte aus dem alten Rom. Dazu gehört nicht zuletzt eine Statuette der römischen Mondgöttin Luna, die jetzt gezeigt wird.

Mainz | Zwei Jahre nach Grabungen auf der Baustelle für eine Bank in Mainz haben Archäologen am Mittwoch eine Auswahl der römischen Funde präsentiert. Die ältesten Objekte reichen bis in die Zeit um Christi Geburt, die jüngsten stammen aus dem 4. Jahrhundert, wie die Archäologin Marion Witteyer mitteilte. Die freigelegten römischen Siedlungsreste am Zollha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.