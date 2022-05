Neue Dimension: In der Abba-Show „Voyage“ fließt zusammen, was technisch auf der Bühne machbar ist. FOTO: Jens Kalaene/dpa Abba und die Avatare - pro Abba führt zusammen, was die Beatles getrennt haben Eine Kolumne von Ralf Döring | 29.05.2022, 14:58 Uhr

Für Fans kommt die Abba-Voyage-Show einer Auferstehung gleich. Weniger gläubige Menschen mutet es seltsam an, dass die Abba-Avatare auf der Bühne in London die vier Schweden in ewiger Jugend konservieren. Dabei führt die Show nur neu zusammen, was die Beatles einst getrennt hatten.