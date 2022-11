Achim Reichel live 2017. Foto: Hinrich Franck up-down up-down Denkwürdiges Konzert als Live-Album Achim Reichels grüne Reise in Hamburgs Elbphilharmonie Von Manfred Ertel | 14.11.2022, 18:59 Uhr

Eine musikalische Reise in die Vergangenheit und in die Zukunft. Achim Reichel spielte 2017 in der Elbphilharmonie. Jetzt ist das Konzert als Live-Mitschnitt zu erleben.