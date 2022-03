Ausstellung «Hello. Again.» in Lüneburg FOTO: Philipp Schulze Kunst Ausstellung in Lüneburg zeigt Fotografien von Volker Hinz Von dpa | 31.03.2022, 07:16 Uhr | Update vor 28 Min.

Hello. Again. - heißt die Lüneburger Ausstellung mit den Fotografien von Volker Hinz. Der Hamburger fing Persönlichkeiten in privaten Momenten ein, lebte manchmal tagelang bei ihnen. Zehn Tage war er bei Muhammad Ali zu Besuch.