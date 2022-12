Andere Zeiten: Bismarck-Gemälde im Büro des FDP-Ministers Otto Graf Lambsdorff, 1983. Foto: Imago/Sven Simon up-down up-down Historiker Nonn über Preußen-Streit im Außenamt „Bismarck hätte sich gegen das Etikett ,fortschrittlich‘ verwahrt“ Von Burkhard Ewert | 29.12.2022, 23:37 Uhr

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will von Otto von Bismarck in ihrem Amt nichts mehr wissen. Zumindest der Name eines Saals mitsamt Gemälde muss weichen. Geschieht dem kauzigen Kanzler Unrecht? Der Historiker und Bismarck-Biograf Christoph Nonn gibt Auskunft.