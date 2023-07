Sommernacht in Bayreuth: Am Vorabend der diesjährigen Bayreuther Festspiele gibt es, umsonst und draußen, ein Konzert mit dem Festspielorchester unter Markus Poschner und Solisten. In diesem Fall singt Sopranistin Daniela Köhler „Summertime“ von George Gershwin.

Foto: Daniel Vogl/dpa up-down up-down