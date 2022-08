Bringt die wichtigen Künstler der Klassikszene in die Elbphilharmonie: Burkhard Glashoff, Geschäftsführer der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette.. FOTO: Ralf Döring up-down up-down Menschen im Norden Burkhard Glashoff bringt die Stars in die Elbphilharmonie Von Ralf Döring | 24.08.2022, 07:00 Uhr

Wenn die großen Stars der klassischen Musik in der Elbphilharmonie auftreten, hat Burkhard Glashoff oft damit zu tun. Als Geschäftsführer der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette ist er aber nicht nur ein wichtiger Partner des Konzerthauses am Kaiserkai. Auch anderswo in Norddeutschland sorgt Glashoff für hochwertige Klassikkonzerte.