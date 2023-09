ARD-Sonntagskrimi Clever, schwarz und schwul: Zu viel für einen TV-Kriminalisten? Von Frank Kober | 17.09.2023, 21:45 Uhr Ermitteln jetzt in München: Johanna Wokalek als Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm, Stephan Zinner als Kriminalhauptkommissar Dennis Eden und Bless Amada als Kriminaloberkommissar Otto Ikwuakwu (v.l.n.r.) Foto: © BR/Ariane Krampe Filmproduktion/Hendrik Heiden up-down up-down

Im „Polizeiruf: 110 – Little Boxes“ feierten gestern gleich zwei neue Ermittler ihren Einstand in München. Können sie an Vorgängerin „Bessie“ heranreichen?