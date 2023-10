Der Langenscheidt-Verlag gibt am 22. Oktober zum ersten Mal live bei der Frankfurter Buchmesse das „Jugendwort des Jahres“ 2023 bekannt. Nach 160.000 Einreichungen konnten Jugendliche online eine Top Ten bestimmen. Dann ging das Voting weiter, gezählt werden nur Stimmen von 10- bis 20-Jährigen. Zur Auswahl stehen seit Mitte September nur noch drei Begriffe, die zeigen sollen, wie die Jugend von heute spricht. Hier die bisherigen Gewinner:

Jugendwort 2022: smash

Der Begriff umschreibt „mit jemandem etwas anfangen“. Er stammt aus einem Spiel in den sozialen Netzwerken „Smash or Pass“, bei dem Nutzer Prominente angezeigt bekommen und dann entscheiden, ob sie mit ihnen schlafen würden, oder nicht.

Jugendwort 2021: cringe

Dieser Begriff meint Fremdscham und Peinlichkeit. Häufig finden Jugendliche bestimmtes Verhalten ihrer Eltern „mega-cringe“.

Jugendwort 2020: lost

Seit 2020 entscheiden Jugendliche über das Jugendwort. Beim ersten Wettbewerb ohne Jury mit Erwachsenen gewinnt „lost“ – ein Begriff der Resignation und Verlorenheit: Jemand ist verwirrt, überfordert oder ahnungslos.

Jugendwort 2019: – kein Jugendwort –

Weil 2019 der Pons-Verlag die Marke Langenscheidt übernommen hatte, litt die Arbeit am Lexikon „100 Prozent Jugendsprache“. Pons ließ die Werbung dafür, den Jugendwort-Wettbewerb, deshalb ausfallen.

Jugendwort 2018: Ehrenmann/Ehrenfrau

Wenn jemand ein guter Mensch ist, oder besonderen Einsatz zeigt, wird er oder sie als Ehrenmann oder Ehrenfrau bezeichnet. Somit steht der Begriff für eine Art Danksagung und freundschaftliche Anerkennung. Achtung: Kann auch ironisch benutzt werden.

Jugendwort 2017: I bims

I bims ist ein Synonym für „ich bin‘s“. Es entwickelte sich im Zuge der sogenannten „vong“-Sprache, bei der Internetnutzer bewusst Wörter verkürzen.

Jugendwort 2016: fly sein

Der in Hiphop-Lyrics verbreitete Ausdruck „fly sein“ meint, jemand oder etwas ist lässig, oder geht besonders ab.

Jugendwort 2015: Smombie

Bei der Online-Abstimmung gewann das Wort „merkeln“, die Jury wählte dagegen „Smombie“ zum Gewinner. Das aus Smartphone und Zombie zusammengesetzte Wort beschreibt jemanden, der von seiner Umwelt nichts mehr mitbekommt, weil er nur noch auf sein Smartphone starrt.

Jugendwort 2014: Läuft bei Dir

Hier wurde ein ganzer Satz zum „Jugendwort“ gekürt. Er soll als Synonym der Anerkennung, für „cool“ oder „krass“ gelten.

Jugendwort 2013: Babo

Das Wort bedeutet so viel wie Boss oder Anführer. Der Ausdruck erinnert an den türkischen Begriff Baba (Vater) und wird vor allem in kurdischen Gebieten der Türkei benutzt. Hierzulande bekanntgemacht hat den Begriff der deutsch-kurdische Rapper Haftbefehl aus Offenbach – mit seinem Lied „Chabos wissen wer der Babo ist“.

Jugendwort 2012: Yolo

Das ist ein Akronym und steht für „You only live once“ – eine Aufforderung, alle Chancen auf Erlebnisse zu nutzen.

Jugendwort 2011: Swag

Der US-amerikanische Ausdruck bezeichnet eine „beneidenswerte, lässig-coole Ausstrahlung“ oder eine „charismatisch-positive Aura“. Wörtlich übersetzt bedeutet „to swagger“ stolzieren, prahlen oder schwadronieren, und „swaggerer“ heißt Aufschneider oder Angeber.

Jugendwort 2010: Niveaulimbo

Mit dem Begriff beschrieben Jugendliche 2010 das Absinken des Niveaus beispielsweise im Fernsehprogramm, bei Partys oder in Gesprächen.

Jugendwort 2009: hartzen

Das an Hartz IV angelehnte Wort kann so etwas wie rumhängen oder auch arbeitslos sein heißen.

Jugendwort 2008: Gammelfleischparty

Das erste „Jugendwort des Jahres“ ist eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für eine Ü-30-Party.